Cremonese, Buonaiuto: “Con la Reggina sarà scontro diretto per i playoff”

L'esterno offensivo grigiorosso ha sottolineato come la sfida di sabato rappresenti quasi uno spareggio per ambire ai playoff

Dalla sfida tra Cremonese e Reggina di sabato 1° maggio passano le speranze, i sogni e le ambizioni di entrambe le formazioni, con la vittoria come unico risultato possibile per poter ancora puntare ai playoff.

In casa grigiorossa ha parlato in conferenza stampa Cristian Buonaiuto, esterno offensivo della squadra di Pecchia, il quale ha sottolineato l’importanza del match: “Sarà una gara difficile, in classifica siamo vicini e sarà un vero scontro diretto tra noi e la Reggina; la stiamo preparando bene, vogliamo prenderci questi tre punti. La possibilità di giocare i playoff passa dalla sfida di sabato; non abbiamo raggiunto ancora tutti gli obiettivi, a fine stagione faremo i conti.”

Sul suo rapporto con la Cremonese e con mister Pecchia, Buonaiuto si è così espresso: “A Cremona mi trovo benissimo, spero di rimanere qui a lungo, ho un altro anno di contratto. Il gioco proposto con mister Pecchia è propositivo, giochiamo alti e aggressivi, l’ideale per farmi esprimere al meglio.”