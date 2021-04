Vicenza, il presidente Rosso: ”Il tempo dei Paperon de Paperoni è finito”

La Superlega ma non solo. Ai microfoni di Tuttosport, il presidente del Vicenza Stefano Rosso ha parlato anche del progetto del suo club. Di seguito, le parole del patron biancororosso:

“Noi ci siamo basati su un piano industriale. Abbiamo ragionato su una prospettiva quinquennale, ponendoci degli obiettivi sportivi ed economici che permettessero la sostenibilità del progetto. Ad oggi siamo abbastanza allineati rispetto alle idee iniziali anche se la pandemia ha dato uno scossone non da poco. Non si può pensare di pianificare perdite ogni stagione. Il tempo dei Paperon de Paperoni che acquistano le società di calcio per giocarci è finito. Bisogna individuare dei progetti che rendano i club in grado di camminare sulle proprie gambe, differenziando anche le fonti di ricavo”.