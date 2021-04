Anche il Como nella prossima serie B: i lariani tornano dopo cinque anni

Dopo la Ternana, il Como è la seconda squadra promossa in serie B. I lariani vincono lo scontro diretto contro l’Alessandria per 2 a 1 e, con una giornata d’anticipo, festeggiano il ritorno in serie B. Nei tre gironi della serie C l’unico a non aver ancora espresso il verdetto sulla squadra promossa in cadetteria è il girone B con Padova e Perugia in corsa serrata. Il Como ritorna in serie B dopo 5 anni.