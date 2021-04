Cremonese, Báez avverte: ”Ricaricato le batterie per il rush finale. Puntiamo ai play-off”

Mancano nove giorni al ritorno in campo di Cremonese e Reggina, che sabato 1 maggio alle ore 14 scenderanno in campo per la 35^ giornata del campionato di Serie B. I grigiorossi hanno già ripreso le fatiche (del resto come gli amaranto) ed al termine dell’allenamento, l’attaccante Jaime Baez ha parlato in conferenza stampa. ”Siamo un grande gruppo á- ha ribadito l’ex Cosenza, arrivato a Cremona nel mercato di gennaio per una cifra intorno ai 700 mila euro – quando sono arrivato sono stato accolto bene ed ho ricevuto fiducia da tutti. Prima la classifica non era delle migliori, mentre adesso siamo più tranquilli, ma abbiamo comunque l’ambizione di andare più in alto”.

Con 8 assist all’attivo, l’uruguaiano è il miglior assist-man della serie cadetta: ”Lavoro tanto per la squadra e gioco tanto per gli attaccanti. Quella degli assist è una buona caratteristica, ma sono molto importanti anche i movimenti che fanno gli attaccanti per ricevere i miei passaggi”. Da sinistra a destra, passando dalla trequarti, Baez è un calciatore eclettico: ”Per caratteristiche sono un esterno d’attacco. Giocando come esterno a tutta fascia, invece, mi preoccupo molto della fase difensiva e perdo un po’ d’occhio quella offensiva, su questo devo migliorare. Mi trovo bene anche come trequartista o seconda punta, ruolo in cui ho iniziato la mia carriera”.

Rush finale, 4 gare al termine: ”In questo periodo stiamo crescendo mentalmente. La sosta è stata importante per caricare le batteria in vista del rush finale. L’obiettivo nostro è lottare fino alla fine per arrivare più in alto possibile. Continuando così possiamo anche avere la possibilità di entrare nei play-off, l’obiettivo è quello, perché dobbiamo essere ambiziosi e conquistare un obiettivo importante come i play-off”.