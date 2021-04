Serie B: è la stagione dei pareggi nonostante l’ultima giornata…

La Lega serie B sul proprio sito internet ufficiale ha pubblicato le consuete statistiche e le curiosità segnalate da Football Data dopo l’ultimo turno di campionato disputato. Nonostante nessuna delle nove partite della 34^ si sia conclusa in parità, “i pareggi del torneo 2020/21 restano di gran lunga in aumento sulla stessa giornata del 2019/20: 120 oggi contro i 93 di dodici mesi fa” si legge sul sito della Lega B.

Tra le altre curiosità importanti della cadetteria, c’è da registrare la “decima vittoria esterna del Lecce targato Corini: nessuno ha fatto meglio, finora, nella B 2020/21. L’Empoli, invece, “ha ottenuto il ventisettesimo risultato utile consecutivo dall’unica sconfitta stagionale, lo 0-2 a Venezia del 31 ottobre scorso. I toscani, reduci da 13 vittorie e 14 pareggi, sono a una partita dall’eguagliare lo storico record 2017/18 con Andreazzoli. “In coda continua l’ascesa dell’Ascoli: i marchigiani nelle 15 giornate del girone di ritorno hanno ottenuto 23 punti e sono, decisamente, la formazione più in forma fra quelle in lotta per la permanenza in B”.

La Reggina dovrà affrontare nelle quattro gare rimanenti sia il Lecce che l’Ascoli, la prima in trasferta mentre i marchigiani al Granillo.