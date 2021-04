Under 15, la Reggina batte di misura il Catanzaro

Ultime News

Altre due partite in programma nel girone I di serie D, nel tentativo di recuperare il più in fretta possibile tutte le gare ancora mancanti. Dopodomani pomeriggio, il San Luca di Ciccio Cozza è atteso dalla trasferta sul campo...

Reggina

Nuova avventura per Santos Batista Mozart. L’ex centrocampista brasiliano, in riva allo Stretto dal 2001 al 2005 (quattro campionati di A ed uno in B, conclusosi con il ritorno in massima serie), dalla serata di ieri è il...