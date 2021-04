Serie B, ok dell’Asl: il Pescara torna ad allenarsi

Novità importanti in casa Pescara. Dopo i numerosi casi di positività al Covid riscontrati nell’organico che hanno causato la sospensione delle attività degli abruzzesi su decisione dell’Asl, adesso la compagine biancoazzurra torna ad allenarsi, sempre su autorizzazione della componente sanitaria. Lo comunicato la stessa società del Pescara attraverso una nota ufficiale:

“I BiancAzzurri restano sotto sorveglianza sanitaria, così come comunicato dalla Asl nel giorni scorsi, ma con la possibilità, come da comunicazione giunta questa mattina, di allenamenti individuali nella struttura sportiva del DelfinoTrainingCenter . Da domani, dopo il programmato giro di tamponi, i BiancAzzurri divisi in gruppi da 6 torneranno sul campo in erba del Delfino Training Center per delle sedute di forza in attesa di nuove comunicazioni”.

Il Pescara tornerà in campo per il recupero della 15ª giornata di ritorno del martedì 27 aprile con inizio alle ore 14.00.