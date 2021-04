Serie B: presenze e minuti, i 10 giocatori più utilizzati in campionato

Stacanovisti, componenti imprescindibili della propria squadra. All’interno del campionato dei serie B sono molti i calciatori ad aver giocato almeno il 90% delle partite – soprattutto grazie alle 5 sostituzioni, registrando alti numeri di presenze e di minuti in campo. Con lo stop al torneo fino al 1 maggio ed in attesa di riprendere con il rush finale, Reggionelpallone ha stilato una graduatoria dei 10 giocatori più utilizzati in campionato.

10) Norbert Gyomber (Salernitana) – 273 minuti saltati

Al gradino più basso della classifica si colloca il difensore slovacco Gyomber. Il giocatore che veste la maglia della Salernitana è sceso in campo 31 volte e ha totalizzato 2.787 minuti.

9/8) Matteo Bianchetti (Cremonese) / Francesco Bardi (Frosinone) – 270 minuti saltati

Davanti a Gyomber troviamo in ex equo il difensore della Cremonese Bianchetti e l’estremo difensore del Frosinone Bardi. I due sono scesi in campo 31 volte senza mai esser sostituiti ed hanno totalizzato 2.900 minuti.

7) Nicola Leali (Ascoli) – 180 minuti saltati

Troviamo al settimo posto in solitaria il portiere dell’Ascoli Leali. L’estremo difensore bianconero, alla quarta stagione consecutiva nel campionato cadetto, si è imposto come titolare della compagine marchigiana saltando solamente due partite e totalizzando 2.880 minuti.

6) Fabio Lucioni (Lecce) – 141 minuti saltati

Perno della difesa salentina, Lucioni ha saltato solamente una partita a causa delle troppe ammonizioni prese nel corso della stagione. Sceso in campo 33 volte – 3 delle quali con la fascia di capitano al braccio – ha totalizzato 2.919 minuti.

5/4/3) Vincenzo Fiorillo (Pescara) / Jesse Joronen (Brescia) / Wladimiro Falcone (Cosenza) – 90 minuti saltati

Si prendono le tre posizioni che vanno dal 5° al 3° posto i portieri di Pescara, Brescia e Cosenza. Partendo da Falcone, l’ex Sampdoria ha saltato solo la prima giornata di campionato in cui Occhiuzzi ha schierato dal primo minuto l’attuale secondo portiere Umberto Saracco, autore di alcune buone prestazioni nel finale della scorsa stagione. Joronen ha saltato solamente un match nel corso della stagione, lo scorso 22 dicembre contro il Pescara. Discorso diverso per l’estremo difensore del Pescara Fiorillo, ufficialmente l’ex Reggina e Juventus ha giocato tutti i minuti in cui i delfini sono scesi in campo, tuttavia a causa del rinvio della gara contro la Virtus Entella risulta aver 90 minuti in meno dei giocatori in prima posizione.

2/1) Gabriel (Lecce) / Pietro Ceccaroni (Venezia) – nessun minuto saltato

Si prendono il primato il portiere del Lecce Gabriel e il difensore centrale del Venezia Pietro Ceccaroni. Il brasiliano è il portiere che ha giocato più tutti, difende la porta dei giallorossi da due stagioni e nel corso della sua esperienza ha saltato solo quattro partite a causa di problemi alla schiena. Ceccaroni si prende il primato come giocatore di movimento più presente del campionato e non salta una gara ufficiale di Serie B dalla ripresa del campionato dello scorso giugno.

Santo Nicolò