Eccellenza, classifica marcatori: comanda Umbaca, primo squillo per Zampaglione

Una magia di Umbaca all’ultimo istante di partita, consente al Sambiase di strappare il pari in casa del Locri, proiettando il suo fantasista in vetta alla classifica marcatori con 3 reti. Nello stesso incontro, si sblocca Mimmo Zampaglione, che ribadisce in rete un pallone che per lunghi istanti ha danzato impazzito nei pressi della linea di porta. Al secondo posto tra i bomber resta Padin, uscito per infortunio nell’intervallo; al suo posto è entrato il connazionale Stefanazzi, autore del gol che ha proiettato la Reggiomediterranea al comando della classifica in solitaria.

Classifica marcatori

3 reti: Umbaca (Sambiase, 2 rig.).

2 reti: Padin (Reggiomediterranea, 1 rig.).

1 rete: Lomartire, Martinez, Zampaglione (Locri), Puntoriere, Semenzin, Stefanazzi (Reggiomediterranea), Fioretti, Verso (Sambiase), Angotti (Scalea), Ant. Russo (Sersale), Santaguida (Soriano), Nic. Russo, Vitolo (Vigor Lamezia).