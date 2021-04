Serie B: Empoli-Chievo si giocherà, nessuna sanzione per i toscani

Ecco la nota della Lega serie B. “In merito alla gara valevole per la 32 giornata della Serie BKT tra Empoli e ChievoVerona, non disputata lo scorso 5 aprile, il giudice sportivo ha stabilito, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n 211 del 6 aprile 2021, di non applicare alla Soc.Empoli le sanzioni previste dall’art. 53 N.O.I.F per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega B i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara.”

È quanto si legge sul sito ufficiale della Lega serie B in merito alle decisioni del Giudice Sportivo relative alla gara tra Empoli e Chievo, non disputata per i numerosi casi di positività nella compagine toscana, impossibilitata a presentarsi. Adesso la Lega serie B dovrà stabilire la data del recupero.