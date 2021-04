Cittanova-Fc Messina, Costantino: “Due punti persi ma i ragazzi hanno dato tutto”

Al termine della gara tra Cittanova e Fc Messina, il tecnico dei siciliani Massimo Costantino ha commentato così il pareggio finale (0 a 0) esterno della sua squadra: “Non siamo riusciti a finalizzare le diverse occasioni che abbiamo avuto, bisogna fare gol – ha proseguito Costantino – non abbiamo segnato e dobbiamo accettare questo risultato”.

La classifica dopo il pari – “Vediamo di vincere le altre partite e sperare. Sicuramente sono due punti persi; c’è molto rammarico. Devo dire che i ragazzi hanno dato tutto fino all’ultimo secondo della partita per poter vincere la gara, voglio ringraziare i miei giocatori per il grandissimo impegno anche se il risultato finale non è quello che ci aspettavamo”.

Sul Cittanova – “Il Cittanova ha fatto una grandissima partita, hanno cercato di contenerci e di ripartire velocemente, sapevamo che fosse un osso duro. Resta il rammarico che abbiamo provato in tutti i modi di vincere la gara, è chiaro che l’avversario determina il risultato altrimenti avremmo vinto, quindi i meriti vanno al nostro avversario” – ha concluso il tecnico del Messina.

Celestino Casedonte