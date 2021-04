ReggioMed, l’orgoglio di Leo: “Ripartire è stata una questione di rispetto…”

Un ritorno in campo col botto per la ReggioMediterranea, impostasi sul campo del Soriano con un pirotecnico 1-4.

Ai microfoni del club, il copresidente Bruno Leo ha espresso una soddisfazione che va al di là della vittoria.

“Non è stato facile decidere di ripartire- si legge sulla pagina ufficiale facebook Asd ReggioMediterranea 1986-, né è stato semplice farlo, tra difficoltà logistiche, economiche e sanitarie. Dovevamo farlo per rispetto dell’impegno appassionato e generoso di tanti Soci e collaboratori, per la nostra Società, per le tante persone di Reggio ed anche della Provincia che ci seguono con affetto e simpatia, per i nostri tecnici e i nostri calciatori”.

Una menzione speciale, per il gruppo argentino. “Non potevamo nemmeno deludere i nostri magnifici ragazzi argentini che, lontani 14mila chilometri, ci scrivevano tutti i giorni per sapere quando potevano riprendere l’aereo per tornare a giocare con lo nostra ‘camiseta’. Il risultato di oggi (ieri, ndr) è forse la cosa meno importante di questa giornata: la gioia più grande è stata quella di tornare in campo”.