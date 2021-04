Reggina-Vicenza: la probabile formazione biancorossa: due ballottaggi dalla trequarti in su

Rialzarsi dopo la battuta d’arresto di Ascoli Piceno è l’obiettivo primario per il Vicenza di Domenico Di Carlo, al ”Granillo” per il secondo atto della stagione contro la Reggina di Baroni. Quarantuno è il numero che accomuna amaranto e biancorossi, entrambi con il medesimo punteggio in classifica e con la legittima chance di agguantare il treno per i play-off, con l’obiettivo salvezza che ha soltanto bisogno di essere sigillato con qualche altro punto.

Punti dunque importanti in palio in riva allo Stretto, dove Di Carlo ci arriva senza i suoi principali realizzatori Meggiorini (11 reti) e Dalmonte (4), entrambi infortunati come anche Lanzafame. Fuori per squalifica, invece, l’attaccante Jallow.

L’undici biancorosso dovrebbe subire qualche piccolo cambiamento rispetto all’ultima uscita, seppur non dovrebbero esserci dubbi sul consolidato 4-3-2-1. Davanti all’estremo difensore Grandi, Cappelletti e Padella dovrebbero comporre la coppia difensiva centrale, con Bruscagin e Barlocco sugli esterni. Le possibili novità potrebbero registrarsi a centrocampo, con il ritorno di Rigoni in mezzo e Da Riva e Agazzi ai suoi lati.

In avanti, Gori sembra essere in vantaggio rispetto a Mancini per una maglia da titolare come terminale offensivo d’attacco, mentre alle sue spalle ci sarà Vandeputte e Giacomelli, il quale dovrebbe vincere il fitto ballottaggio con Nalini.

LA PROBABILE FORMAZIONE BIANCOROSSA

VICENZA (4-3-2-1): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Da Riva, Rigoni, Agazzi; Vandeputte Giacomelli; Gori. All.

BALLOTTAGGI: Giacomelli/Nalini 55-45%, Gori/Mancini 55-45%

INDISPONIBILI: Dalmonte, Lanzafame, Meggiorini

SQUALIFICATI: Jallow

Si ringrazia per la collaborazione il collega Daniele Scaramella di Biancorossi.net