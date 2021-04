La storia di Reggina-Vicenza: al Granillo mai un pareggio

Escludendo la Coppa Italia, sono sei i precedenti in riva allo Stretto tra amaranto e biancorossi. Sfida senza via di mezzo, come dimostra il bilancio complessivo: quattro vittorie per la Reggina e due per il Vicenza.

L’esordio risale al campionato di serie A, stagione 2000/2001. Aria pesantissima al Granillo, con la tifoseria in aperta contestazione verso squadra e società, a causa delle nove sconfitte arrivate in dieci partite. A far tornare il sereno, un gol nel finale di Ezio Brevi. Clima di festa nel campionato successivo, in serie B: Savoldi e Leon regolano un Vicenza senza stimoli, la settimana dopo, pur perdendo a Terni, la compagine di Colomba festeggerà il ritorno in massima serie.

Il tris nel 2010/2011, al termine di un match scoppiettante. Reggina di Atzori sotto al termine del primo tempo, ma un micidiale uno-due di Campagnacci e Bonazzoli (nella foto, la rete del bomber di Asola), ribalta tutto e fissa il punteggio sul 3-2 finale. Il poker nel 2012/2013, a firma di Ceravolo: successo pesante in ottica salvezza per la squadra di Dionigi, che qualche giorno prima aveva espugnato Grosseto.

Il primo acuto veneto nel 2009/2010, con Sgrigna e Bjelanovic che condannano alla prima sconfitta stagionale la Reggina di Novellino, destinata a trasformarsi da corazzata a flop del torneo cadetto. Senza storia la gara del 2012, valida per l’ultima giornata: Reggina con la testa già in vacanza, i biancorossi passeggiano in un Granillo deserto ma il successo non basta per evitare la retrocessione, anche se in estate arriverà il ripescaggio.

Di seguito, tutte le formazioni ed i marcatori amaranto.

SERIE A 2000-2001, 12^ giornata di andata

Reggina-Vicenza 1-0 (22/12/2000)

Reggina: Taibi, Caneira (Mezzano), Stovini, Oshadogan, Vicari, Mamede, Brevi, Cozza, Morabito, Possanzini (Paulo Costa), Marazzina (Bogdani). Allenatore: Colomba.

Marcatore: 30′ st Brevi.

SERIE B 2001-2002, 17^ giornata di ritorno (17/5/2002)

Reggina-Vicenza 2-0

Reggina: Belardi, Vicari (La Canna), Vargas, Franceschini, Morabito, Leon, Mamede, Mozart (Alvarez), Casale, Dionigi, Savoldi (Veron). Allenatore: Colomba.

Marcatori: 15′ pt Savoldi, 9′ st Leon.

SERIE B 2009-2010, 3^ giornata di andata 815/9/2009)

Reggina-Vicenza 0-2

Reggina: Cassano, Buscè, Capelli (Cascione), Valdez, Rizzato, Pagano (A. Viola), Volpi, Carmona, Barillà, Cacia, Brienza (Bonazzoli). Allenatore: Novellino.

Marcatori: 43′ pt Sgrigna, 25′ st Bjelanovic.

SERIE B 2010-2011, 7^ giornata di andata (2/10/2010)

Reggina-Vicenza 3-2

Reggina: Puggioni, Adejo (Barillà), Cosenza, Acerbi, Colombo, N.Viola, Rizzo, Missiroli, Rizzato, Campagnacci (Sy), Bonazzoli (Costa). Allenatore: Atzori.

Marcatori: 2′ pt Bastrini (V), 21′ pt Missiroli (R), 31′ pt rig. Baclet (V), 16′ st Campagnacci (R), 20′ st Bonazzoli (R).

SERIE B 2011-2012, 21^ giornata di ritorno (27/5/2012)

Reggina-Vicenza 0-3

Reggina: Zandrini; Freddi, Emerson (Di Lorenzo), Angella; Melara(Maicon), Rizzo, N.Viola, Barillà; A.Viola, Ceravolo (Louzada). Allenatore: Breda.

Marcatori: 4′ pt e 43′ pt Paolucci, 11′ st Maiorino.

SERIE B 2012-2013, 21^ giornata di andata (26/12/2012)

Reggina-Vicenza 1-0

Reggina, Baiocco, Melara (Rizzo), Adejo, Freddi, Lucioni, Rizzato, Armellino, Castiglia (Campagnacci), Barillà, Sarno (Ceravolo), Comi. Allenatore: Dionigi.

Marcatore: 26′ st Ceravolo.