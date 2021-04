Qui Vicenza: in due out ma Di Carlo ritrova Meggiorini

Seduta di allenamento pomeridiana agli ordini del tecnico Di Carlo per il Vicenza prossima avversaria della Reggina. I veneti per la trasferta del Granillo (domenica ore 15) dovranno sicuramente fare a meno di Davide Lanzafame, ancora in fase di recupero e probabilmente anche di Nicola Dalmonte, ai box ed in forte dubbio per Reggio. Sicuro assente l’altro attaccante Jallow, squalificato. Ma Di Carlo può comunque sorridere visto che per la sfida contro la Reggina di Baroni tornerà disponibile il bomber Riccardo Meggiorini, pedina fondamentale del reparto offensivo vicentino.