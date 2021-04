Reggina vs Cittadella, un girone fa: incubo amaranto, i granata rovinano il debutto di Baroni

Lo scorso 19 dicembre, nel girone d'andata, la compagine dello Stretto fu sconfitta dai veneti per 1-3, piombando al terzultimo posto in classifica.

19 dicembre 2020, tredicesima giornata di andata. La Reggina ospita il Cittadella con il morale sotto i tacchi, gli amaranto sono reduci da sei sconfitte nelle ultime sette partite. Sulla panchina della compagine dello Stretto, debutta Marco Baroni, appena subentrato a Mimmo Toscano. La gara si gioca alle 21:30 anziché alle 14, a causa delle positività al Covid registrare la mattina nelle fila venete.

La partenza illude i padroni di casa, che passano al 21′ con Liotti. Poi, il consueto crollo. Nonostante le numerose assenze, il Cittadella pareggia poco prima dell’intervallo con un rigore di Tsadjout, propiziato da un ingenuo mani in area di Lafferty. Ad inizio ripresa, Proia mette la freccia approfittando del clamoroso errore di Stavropoulos e Plizzari. La partita in pratica finisce qui. Liotti lascia i suoi in dieci per un fallaccio da rosso diretto, Branca completa l’incubo amaranto siglando l’1-3. Reggina terzultima da sola, ma le cose da lì a breve cambieranno…

Di seguito, tabellino e fotoservizio del match.

REGGINA-CITTADELLA 1-3

Marcatori: 21′ Liotti (R), 39′ Tsadjout (C), 52′ Proia (C), 70′ Branca (C).

Reggina (4-4-2): Plizzari; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara, Rolando (78′ Peli), De Rose (66′ Folorunsho), Crisetig (83′ Bianchi), Liotti; Rivas (83′ Vasic), Lafferty (66′ Mastour). A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Marcucci. Allenatore: Baroni.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Perticone, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Proia, Branca (85′ Grillo), Gargiulo (43′ Iori); Vita (71′ D’Urso); Tavernelli (71′ Rosafio), Tsadjout (71′ Ogunseye). A disposizione: Plechero. Allenatore: Gorini.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli (Giacomo Paganessi di Bergamo e Gianluca Sechi di Sassari). Quarto ufficiale: Daniel Amabile di Vicenza.

Note – Ammoniti: De Rose (R), Donnarumma (C), Perticone (C), Stavropoulos (R). Espulso: al 58′ Liotti (R) per gioco pericoloso. Calci d’angolo: 2-4. Recupero: 1’pt; 5’st.