Bianchi risponde a Beretta: Cittadella e Reggina si dividono la posta in palio al ”Tombolato”

Un punto per parte. Cittadella e Reggina si dividono la posta in palio al ”Tombolato”, dove va in scena una gara combattuta che porta l’etichetta del classico match di Serie B. Il primo tempo tempo è caratterizzato da un ritmo in crescendo, che vede gli amaranto costantemente nella metà campo avversaria a caccia del guizzo vincente. Le due squadre faticano ad arrivare alla conclusione in porta e peccano di lucidità, tant’è che gli unici squilli del primo tempo sono rappresentati dalle conclusioni dalla distanza di Edera e Tsadjout, l’una distante quaranta secondi dall’altra.

La ripresa, invece, per gli amaranto inizia con una doccia fredda che sa tanto di déjà-vù. A quaranta secondi dall’inizio del secondo tempo i calabresi ci ricascano e, come contro Brescia e Chievo, vanno subito in svantaggio. Tsadjout anticipa e manda fuori dai giochi Cionek con un sombrero, entra in area di rigore e serve in mezzo Beretta, che da due passi non sbaglia. Gli amaranto subiscono il colpo ma trovano la forza di reagire andando subito vicino al pareggio. La squadra non si sgretola e pochi minuti più tardi Edera ha l’occasionissima di pareggiare i conti, ma manca l’impatto con il pallone ad un metro dalla porta (semi sguarnita) di Kastrati.

Qualche giro di lancette più tardi ci pensa Bianchi, che sugli sviluppi di un calcio di punizione di Edera sfrutta un colpo di testa di Cionek, divenuto un assist, insaccando in tap-in da pochi passi. Baroni opera le prime sostituzioni a partire dal 70′ ma lo scenario generale ed il risultato finale non mutano. Il resto è solo tanta intensità, contrasti in mezzo al campo e tentativi indolenti vari, in una partita in cui l’incisività ed il cinismo hanno fatto da padroni.

Si conclude con un bottino di 4 punti il tour di incontri veneto per la squadra di Marco Baroni, che centra il suo terzo risultato utile consecutivo, sale a 41 punti in classifica e continua ad inseguire quell’aritmetica salvezza che, giornata dopo giornata, si avvicina sempre di più….