Locri, dopo porta ed attacco arriva un rinforzo anche a centrocampo

Nuovo rinforzo per l’Ac Locri, quando alla ripresa dell’Eccellenza manca poco più di una settimana. Alla corte degli jonici torna Cosimo Pagano, reduce dall’esperienza in D col Roccella. Pagano aveva già vestito la maglia amaranto nella stagione 2018/2019, ed in carriera ha indossato anche le maglie di Catanzaro, Potenza, Lanusei ed Agropoli.

A comunicare il nuovo acquisto, la pagina ufficiale facebook del club. “La zona nevralgica-si legge su Ac Locri 1909- richiede intensità, esperienza e voglia di lottare! Torna in sella al Cavallo Alato, Cosimo Pagano (98)!”.

*foto: pagina ufficiale facebook Ac Locri 1909