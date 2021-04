Under 16, finisce in pareggio il derby tra Catanzaro e Reggina (Il Tabellino)

Pareggio nel derby calabrese under 16 (test match) tra Catanzaro e Reggina. Gli amaranto di mister Zito, sul sintetico di Catanzaro, trovano il vantaggio grazie al rigore di Perri, ma restano in dieci uomini per via del cartellino rosso sventolato all’indirizzo di Paura. L’inferiorità numerica non limita la verve di Palumbo e compagni, che continuano a sciolinare gioco per lunghi tratti del match. Il pari di Tedesco al minuto 96 punisce oltremodo gli amaranto. Di seguito il tabellino della gara:

UNDER 16 TEST MATCH

CATANZARO-REGGINA 1-1

Marcatori: 24′ rig. Perri (R), 96′ Tedesco (C).

Catanzaro: Rizzuto (56′ Columbro), Catalano (35′ Triolo), Nebbioso (56′ Carnà), Angotti (46′ Bianco) , Morelli, Lanciano, Funaro, Ciampa (46′ Scarcella), Viotti (56′ Tedesco), Falco, Caliò. A disposizione: Iulis, Martino, Petrungaro. Allenatore: Salerno.

Reggina: Sciammarella (85′ De Gaetano), Maietta (85′ Russo), Saba, Paura, Romeo (75′ Di Cristina), Serra, Palumbo (54′ Kubi), Perrotta, Mautone (75′ Vilasi), Perri (85′ Camiolo), Malara (54′ Maressa). A disposizione: Cecere, Lofaro. Allenatore: Zito.

Note – Ammoniti: Catalano (C), Iulis (C). Espulso: al 41′ Paura (R). Calci d’angolo: 2-4. Recupero: 2’pt; 5’st.