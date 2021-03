Primavera 2, nel week end la 16^ giornata: programma ed arbitri

Archiviato il recupero contro il Napoli (clicca qui), la Reggina di mister Falsini tornerà in campo sabato 3 aprile, in casa del Benevento. Calcio d’inizio alle ore 11, ad arbitrare la gara tra giallorossi ed amaranto sarà il signoe Carella di Bari, coadiuvato dai guardalinee Laudato di Taranto e Centrone di Molfetta).

Ancora una volta, il campionato dovrà fare i conti con l’emergenza Covid, che ha portato al rinvio di altre tre partite.

Di seguito, programma ed arbitri della sedicesima giornata.

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 16^ GIORNATA

Benevento-Reggina sabato 3 aprile ore 11

Carella di Bari (Laudato di Taranto e Centrone di Molfetta)

Crotone-Salernitana venerdì 2 aprile ore 15:30

Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (Pedone di Reggio Calabria e Lalomia di Agrigento)

Napoli-Frosinone rinviata

Pescara-Spezia rinviata

Pisa-Cosenza rinviata

Virtus Entella-Lecce sabato 3 aprile ore 10:30

Repace di Perugia (Giuggioli di Grosseto e Toce di Firenze)

CLASSIFICA

Pescara 31 **

Lecce 27 *

Virtus Entella 21 **

Napoli 21 **

Benevento 20**

Crotone 18***

Spezia 18****

Pisa 15

Cosenza 14****

Frosinone 12****

Reggina 10 *

Salernitana 6 **

*= una gara in meno

**= due gare in meno

***= tre gare in meno

****= quattro gare in meno