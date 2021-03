Reggina, nuovo test match per l’Under 16

Reggina Under 16, giovedì 1 aprile la seconda amichevole per i ragazzi di Mimmo Zito.

Dopo aver pareggiato a reti bianche contro i pari età del Crotone al centro sportivo Sant’Agata, la Reggina Under 16 di Mimmo Zito torna di nuovo in campo, per affrontare l’Under 17 del Catanzaro.

Di seguito, la nota del club dello Stretto.

I ragazzi di mister Zito sono chiamati a scendere nuovamente in campo giovedì 1 aprile alle ore 15 sul campo del Centro Sportivo Federale di Catanzaro contro l’Under 17 giallorossa. Un test utile per dare continuità al progetto di crescita amaranto e confrontarsi con un gruppo più esperto.