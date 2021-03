Reggina, nei test match del Sant’Agata buone risposte da Under 15 ed Under 16

Ultime News

Un pareggio ed una vittoria. Questo il bilancio dei test match che hanno visto impegnate le formazioni Under 16 e 17 della Reggina, tornate in campo contro i pari età del Crotone dopo un lungo stop causato dall’emergenza...

La vittoria ottenuta questa notte nel torneo pre-olimpico, consente all’Honduras Under 23 di qualificarsi per le Olimpiadi che si disputeranno a Tokyo. Allo stadio Jalisco di Guadalajara, gli honduregni hanno superato 2-1...

29 marzo 1997, serie B, 8^ giornata di ritorno. La Reggina guidata da Vincenzo Guerini, dopo aver espugnato il Marassi di Genova, è uscita perentoriamente dalle zone basse della classifica, ma per dare ancora più slancio al suo...

La Reggina non può stare ancora tranquilla. Per conquistare la salvezza servono ancora punti pesanti. E’ questo il parere di Bepi Pillon, allenatore della Triestina con un (brevissimo) trascorso anche sulla panchina...

Viola

“Quarta sconfitta consecutiva per la Pallacanestro Viola che sul neutro di Valmontone cede il passo alla corazzata Real Sebastiani Rieti per 68-65 al termine di una sfida in cui gli uomini di coach Bolignano hanno condotto...