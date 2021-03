Serie D, il Cittanova ritrova il successo interno, Biancavilla ko

Cinque reti, tante emozioni, punti d’oro. Brinda al successo interno il Cittanova che, al “Morreale Proto” piega il Biancavilla nella gara valevole per la 23^ giornata del campionato di Serie D girone I, con il punteggio finale di 3 a 2. Primo tempo a tinte giallorosse con il gol lampo di Silenzi che trova il tap-in vincente sfruttando l’assist del capitano Crucitti. Dura poco il vantaggio locale: al 6’ il Biancavilla trova il pareggio con un colpo di testa di Lucarelli su azione da calcio d’angolo. Con il trascorrere del cronometro la squadra di casa alza subito il ritmo e guadagna campo, al 19’ Rizzo – autore di una grande partita – riporta avanti il Cittanova grazie ad una grandissima azione del solito Silenzi, bravo a trovare il compagno e servirlo davanti alla porta. La compagine reggina non arretra e non diminuisce l’intensità, arrivando al tris: si accende il classe 2001 Rizzo sulla fascia sinistra e serve Dorato in area che trova un grandissimo gol da attaccante puro. Al rientro dall’intervallo il Biancavilla non vuole alzare bandiera bianca e si riversa nella metà campo dei reggini alla ricerca del gol che potrebbe riaprire il match. La rete arriva al 14’ con Khoris che accorcia le distanze con un bellissimo colpo di testa. Da quel momento in poi il Cittanova è bravissimo a non mollare la concentrazione, a resistere agli attacchi degli ospiti e a portare a casa la vittoria finale, che in classifica permettono gli uomini di Infantino di raggiungere quota 28 punti con due partite da recuperare. Continua a produrre ottimi risultati la cura del mister Infantino: dal suo rientro sono 7 i punti conquistati in tre partite.

Celestino Casedonte