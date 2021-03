Primavera 2, 15^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

Torneo costantemente condizionato dall’emergenza Covid. Rinviate altre tre partite, stop forzato anche per Reggina-Frosinone. Pisa unica compagine a non dover recuperare.

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 15^ GIORNATA

Cosenza-Crotone rinviata

Lecce-Benevento 2-2

Napoli-Pisa 1-1

Pescara-Virtus Entella rinviata

Reggina-Frosinone rinviata

Spezia-Salernitana 3-1

CLASSIFICA

Pescara 31 **

Lecce 27 *

Virtus Entella 21 **

Benevento 20**

Napoli 18 ***

Crotone 18***

Spezia 18****

Pisa 15

Cosenza 14****

Frosinone 12****

Reggina 10 **

Salernitana 6 **

*= una gara in meno

**= due gare in meno

***= tre gare in meno

****= quattro gare in meno

PROSSIMO TURNO (3 aprile)

Benevento-Reggina

Crotone-Salernitana

Napoli-Frosinone

Pescara-Spezia

Pisa-Cosenza

Virtus Entella-Lecce