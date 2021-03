Eccellenza, inizia il countdown: squadre al lavoro, il via tra 15 giorni

Si avvicina la data per la ripartenza dell’Eccellenza, nelle vesti di un mini campionato al quale prenderanno parte 8 delle 17 società partecipanti al torneo originale: Locri, Palmese, Reggiomediterranea, Sambiase, Scalea, Sersale, Soriano e Vigor Lamezia. Sette giornate e poi via ai playoff che promuoveranno solo la vincente in Serie D.

Le società sono vigili sul mercato, che resterà aperto fino al 15 aprile, e stanno lavorando con attenzione per poter arrivare all’inizio del campionato nel modo migliore, facendosi trovare pronte subito per scendere in campo, nonostante il poco tempo a disposizione per la preparazione.

Tra le tre reggine al via, il Locri di mister Caridi ha grande voglia di ripartire così come aveva terminato ad ottobre, quando dominava la classifica; gli ultimi innesti del giovane portiere Schiavello e della punta Martinez, in arrivo dalla Stilese, confermano le ambizioni del club. Non starà a guardare la Reggiomediterranea di mister Misiti, la quale sta reperendo sul mercato gli uomini giusti per rafforzare ogni reparto. Infine non va sottovalutata la Palmese, che tornata nelle mani di mister Germano, proverà a riscattare in un colpo solo la retrocessione dello scorso anno e le prestazioni balbettanti di settembre e ottobre.

Tra le grandi favorite ci saranno le due lametine: il Sambiase e la Vigor Lamezia, quest’ultima passata da poco alla guida tecnica di Jorge Vargas, ex difensore della Reggina e vice di Donadoni in Cina. Occhio anche allo Scalea, squadra quadrata che ha in bomber Angotti una vera arma in più.

