Primavera 2, c’è la data per il recupero di Reggina-Napoli

La Primavera amaranto di mister Falsini tornerà comunque in campo entro la fine del mese di marzo. Nonostante il rinvio della sfida con il Frosinone (dapprima in programma per sabato 27 marzo), la Reggina andrà ugualmente in scena al centro sportivo ”Sant’Agata”, ma contro il Napoli dell’ex Emmanuel Cascione.

Si tratta, infatti, del recupero della 3^ giornata del girone d’andata, che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 24 ottobre. La gara tra amaranto e partenopei andrà in scena presso il centro sportivo di Via delle Industrie nel pomeriggio di mercoledì 31 marzo, precisamente alle ore 15.

Le due squadre si ritroveranno dopo undici giorni dalla sfida di ritorno in terra campana, che ha visto i padroni di casa vincere per 2-0.