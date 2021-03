Primavera 2, programma ed arbitri della 15^ giornata: Reggina di scena al Sant’Agata

Amaranto in cerca del riscatto dopo il ko in terra campana

Il campionato Primavera non si ferma e tornerà regolarmente in campo nel week-end per il prosieguo degli impegni in programma. In Primavera 2, nel girone B, la Reggina ospiterà il Frosinone al centro sportivo Sant’Agata, nel tentativo di riscattare la sconfitta esterna contro il Napoli. Quarta giornata di ritorno per gli amaranto di mister Falsini (attualmente al penultimo posto a quota 10 punti), che contro i ciociari, all’andata, ottennero il loro primo successo stagionale.

Di seguito, il programma e le designazioni della 15^ giornata del girone B del campionato Primavera 2:

Cosenza-Crotone rinviata a data da destinarsi

Lecce-Benevento 27/03/2021 ore 11.00 presso Centro Sportivo Kick Off – Cavallino (LE)

Arbitro: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia. Assistenti Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Giulio Basile di Chieti

Napoli-Pisa 27/03/2021 ore 14.00 presso Centro Sportivo Piccolo – Cercola (NA)

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria. Assistenti: Giuseppe Centrone di Molfetta e Paolo Laudato di Taranto

Pescara-V.Entella rinviata a data da destinarsi

Reggina-Frosinone 27/03/2021 ore 10.30 presso Centro Sportivo Sant’Agata – Reggio Calabria

Arbitro: Adolfo Baratta di Rossano. Assistenti: Lorenzo Poma di Trapani e Francesco Cortese di Palermo

Spezia-Salernitana 27/03/2021 ore 11.00 presso Intels Training Center Ferdeghini – La Spezia

Arbitro: Claudio Panettella di Gallarate. Assistenti: Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Glauco Zanellati di Seregno