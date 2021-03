Il Chievo sbatte sui legni, la Reggina capitalizza le occasioni (Le statistiche)

Un pareggio insperato per la Reggina, conquistato con determinazione e cuore dagli amaranto, con l’intramontabile German Denis che da subentrato regala allo scadere un punto preziosissimo per la Reggina in chiave salvezza. Non basta invece per gli ospiti il goal di Djordjevic in apertura di secondo tempo, con i gialloblù che non riescono a chiudere il match nonostante le numerose occasioni da goal create: 17 i tiri complessivi degli uomini di Aglietti, di cui 6 verso lo specchio della porta difesa da Nicolas, aurore di ben 5 parate. Solamente 3 invece gli interventi effettuati dall’estremo difensore Semper, al netto delle 5 conclusioni della Reggina (4 in porta).

Statistiche sul maggior numero di passaggi completati (330) e sul possesso palla (54%) favorevoli agli amaranto, ma è il Chievo ad uscire dal terreno di gioco con maggior rammarico, considerando anche i 3 legni colpiti da Luigi Canotto. L’esterno offensivo è stato anche il giocatore gialloblù ad effettuare più tiri (5), mentre per la Reggina a provarci con maggiore insistenza è stato Nicolò Bianchi (2). Lorenzo Crisetig metronomo del centrocampo amaranto con 60 passaggi riusciti, mentre Palmiero è stato il giocatore più preciso per gli ospiti, con 42 passaggi completati.

Santo Romeo