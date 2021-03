Reggina, Baroni: ”Pareggio importante e voluto fino in fondo, ma con un pizzico di fortuna”

La Reggina agguanta il pareggio all’89’ contro Il Chievo Verona. Al termine della gara, il tecnico amaranto Marco Baroni ha commentato a caldo il risultato maturato al ”Granillo”. Di seguito, le sue parole in conferenza stampa:

L’analisi della partita: ”Siamo stati un po’ fortunati in alcune situazioni. Loro sono una squadra con giocatori che mettono in difficoltà chiunque, non è la prima volta che sono così pericolosi. Abbiamo preso un po’ troppe transizioni e ci siamo spesso disuniti nella costruzione. Fortunatamente siamo riusciti a rimanere in partita, faccio i complimenti a chi è entrato. Ci prendiamo questo punto, lo abbiamo voluto fino in fondo e ce lo teniamo ben stretto. Adesso ci sarà la sosta, ho visto qualche giocatore che ne ha proprio bisogno per riprendere le energie. Abbiamo gestito bene molte situazioni. Il Chievo è arrivato qui molto carico e lo avevo preventivato, così come determinati cambi. La sosta ci permette di tornare a lavorare bene in questi dieci giorni e recuperare le energie, oltre a cercare di mettere benzina nelle gambe a chi ha giocato di meno”.

L’assenza di Folorunsho: ”Folorunsho è un giocatore che per dinamicità e capacità di arrivare dentro l’area e chiudere le azioni ci da delle grandi soluzioni. In questo momento, la sua è certamente un’assenza importante”.

Su Denis: ”Ho sempre ribadito le doti di questo giocatore, so cosa fa durante la settimana. Sostiene i compagni ed ha sempre una parola d’aiuto verso di loro. Ora sta bene fisicamente ed ha sempre fatto bene quando è subentrato, ma non è detto che non possa partire da titolare. Ha fatto un bellissimo goal perché ha fatto un grande inserimento in area. Restando fermi il goal non arriva”.

Sulla rete subita: ”Nasce da un nostro errore in seguito ad una rimessa laterale, dove Rigo (Rivas) avrebbe dovuto gestire meglio il pallone, poi siamo stati puniti da una palla in verticale. Direi che con un pizzico di fortuna abbiamo ottenuto un risultato importante, disputando anche una buona gara”.

Su Nicolas e le scelte di formazione: ”Problema rientrato per Nicolas, sta bene. Stavropoulos non lo avevo visto lucidissimo nell’ultimo periodo ed ho schierato Dalle Mura, il quale ha fatto una grandissima partita alla sua prima da titolare tra i professionisti, in più contro un cliente scomodo. Attraverso il lavoro si sta ritagliando uno spazio importante. Suo errore in occasione del goal? Quella palla lì ci ha trovati un po’ troppo aperti. Kingsley non l’ho voluto rischiare e perciò non l’ho portato neanche in panchina, mentre spero che Lorenzo (Crisetig) recuperi totalmente da questo fastidio all’adduttore che non gli permettere di spingere al 100%. Speriamo di riuscire a recuperare anche Folorunsho durante la sosta”.