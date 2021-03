Reggina: i convocati di Baroni per la sfida contro il Chievo

Non ci sono sorpresa nella lista dei convocati della Reggina per la sfida di domani pomeriggio al Granillo contro il Chievo Verona. Sono 24 i calciatori in elenco per il match valido per il trentesimo turno del campionato Serie BKT. Squalificato Loiacono, assenti per infortunio Folorunsho, Petrelli e Faty. Di seguito l’elenco dei convocati della Reggina:

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Chierico, Crimi, Crisetig, Kingsley, Micovschi, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Edera, Mènez, Montalto, Orji.