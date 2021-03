Primavera 2, Reggina battuta dal Napoli: 2-0 al “Piccolo”

Uno-due micidiale. E’ il Napoli di mister Emmanuel Cascione a portare a casa l’intera posta in palio al termine della gara con i pari età della Reggina di Falsini, disputatasi presso il Campo Sportivo “Piccolo” di Cercola e valida per il 14° turno del campionato Primavera 2. Il match viene deciso negli ultimi 13′ regolamentari, con Vergara che al 77′ insacca il pallone in rete in seguito ad una spaccata in area e D’Agostino che al 90′ chiude i giochi con una grande rovesciata che non lascia scampo a Lo Faro.

Dopo il successo contro la Salernitana, i giovani amaranto subiscono un’altra battuta d’arresto e restano fermi a quota 10 punti in classifica (frutto di tre vittorie, un pareggio e nove sconfitte). Gli azzurrini dell’ex Cascione, invece, allungano a +4 dai calabresi (contro i quali c’è da recuperare il match d’andata, rinviato per Covid).

PRIMAVERA 2, 14ª GIORNATA

NAPOLI-REGGINA 2-0

Marcatori: 77′ Vergara, 90′ D’Agostino.

Napoli: Idasiak, Barba, Potenza, Virgilio, Guarino, Spetalieri, Amoah (57′ Vergara), Sami, Ambrosino (64′ Furina), Labriola (69′ Di Dona), D’Agostino. A disposizione: Pinto, Provitolo, Acampa, D’Onofrio, Sepe, Nzila, Umile. Allenatore: Cascione.

Reggina: Lofaro, Foti, Spaticchia, Carlucci, Bongani (85′ Tersinio), Vigliani, Rechichi, Scolaro (61′ Domanico), Rao (85′ Zinno), Bezzon (75′ Clemente), Provazza. A disposizione: Ammirati, Iero, Aliquò, Di Bella, Pellicanò, Costantino, Traorè, Pastorella. Allenatore: Falsini.

Arbitro: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa (Francesco Collu e Marco Porcheddu di Oristano).

Note – Ammoniti: Vigliani (R), Spaticchia (R). Calci d’angolo: 4-3. Recupero: 4’st.