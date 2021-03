Reggina-Chievo, la scheda dell’arbitro: Paterna torna al Granillo dopo il derby col Catanzaro

La sfida di domenica pomeriggio tra Reggina e Chievo, è stata affidata a Daniele Paterna della sezione di Teramo. Il 32enne fischietto abruzzese, ha già diretto tre volte gli amaranto.

Il primo incrocio risale all’ottobre del ottobre 2018, quando Paterna diresse Reggina-Juve Stabia, sul neutro di Vibo, con la formazione di Cevoli che pareggiò in rimonta contro la capolista, recuperando grazie a Solini la sfortunatissima autorete di Conson. Il secondo invece, l’11 febbraio 2019, con la compagine dello Strettò che espugnò Siracusa, grazie alle reti di Strambelli e Baclet, nella serata che vide Massimo Drago esordire sulla panchina amaranto. In occasione della rete di Strambelli, gli aretusei protestarono a lungo, reclamando una deviazione in fuorigioco di Baclet: Paterna convalidò la rete, e le immagini successive diedero pienamente ragione a lui ed ai suoi assistenti.

Terzo atto nell’ottobre 2020, nel sentitissimo derby tra Reggina e Catanzaro, risolto da Corazza di fronte a sedicimila spettatori. Una gara diretta con personalità dall’arbitro teramano, il quale espulse prima De Rose e poi Martinelli, lasciando entrambe le squadre in 10 già ad inizio ripresa (i due provvedimenti, a norma di regolamento furono corretti).

Un precedente, anche con il Chievo: lo scorso 15 gennaio, sotto la direzione dell’arbitro abruzzese, i gialloblù hanno superato 2-1 la Virtus Entella al Bentegodi.

Quella di domenica, sarà la dodicesima presenza stagionale di Paterna, il quale ha arbitrato tre volte in Coppa Italia ed otto volte in B, estraendo quarantaquattro cartellini (quarantadue gialli, due rossi) e decretando due calci di rigore.