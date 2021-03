Serie B, i FLOP della 29^ giornata

La Spal non c’è più, Marino al capolinea. Pescara ed Entella, autentiche mazzate. Mazzocchi ingenuo, Kingsley sprecone.

FLOP SQUADRE

1)Spal-Un’altra brutta figura, di una squadra che da gennaio sembra evaporata. Marino paga per tutti, ma anche i calciatori dovrebbero farsi un bell’esame di coscienza.

2)Pescara-La sentitissima sfida con l’Ascoli poteva rappresentare la svolta, ed invece si è trasformata in un incubo. Il ko al 92′, può rappresentare una mazzata micidiale.

3)Virtus Entella-Inconcludenti davanti, distratti in difesa. Anche per i liguri, così come per il Pescara, l’ultimo ko interno rischia di diventare un punto di non ritorno.

FLOP CALCIATORI

1)Gennaro Scognamiglio (Pescara)-Proprio lui, anima del reparto difensivo adriatico, incappa in una serata nera, lasciando i suoi in 10 dopo 36 minuti.

2)Pasquale Mazzocchi (Venezia)-Tanto inutile quanto ingenuo, il fallo da rigore con cui consente a Coda di andare sul dischetto e di decidere il big match.

3)Michael Kingsley (Reggina)-Al debutto da titolare, prima rischia di causare su Bjarnason e poi calcia in modo inguardabile il pallone che poteva cambiare la partita.

FLOP ALLENATORI

1)Pasquale Marino (Spal)-La serie B perde uno dei tecnici più validi e preparati, ma è anche vero che di questo passo la crisi della Spal rischiava di diventare irreversibile.

2)Vincenzo Vivarini (Virtus Entella)-“Con la Cremonese conta solo la vittoria”, aveva detto prima della gara. E’ arrivata la sconfitta, per salvarsi adesso serve un miracolo.

3)Alfredo Aglietti (Chievo)-Dopo lo 0-0 col Frosinone, ha definito la sua squadra convalescente ed impaurita. Non certo un bel quadro, in un momento così importante del torneo.

f.i.