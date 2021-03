Reggina, occhio ai gialli: il numero dei diffidati scende a quattro

Dopo Marco Crimi, anche Giuseppe Loiacono esce dall’elenco dei diffidati amaranto ed entra in quello degli squalificati, a causa della quinta ammonizione stagionale. Il capitano salterà Reggina-Chievo.

L’elenco dei giocatori che alla prossima ammonizione verranno automaticamente squalificati per un turno, adesso è composto da quattro elementi. Si tratta di Michael Folorunsho, Enrico Delprato Marco Rossi e Rigoberto Rivas. Riguardo gli amaranto a rischio squalifica, in questo momento non vanno inseriti né l’infortunato Folorunsho né Rossi, con quest’ultimo fuori per scelta tecnica.

La lista potrebbe restringersi al solo Delprato, qualora Rivas non riuscisse a recuperare dall’infortunio subito ieri al Rigamonti.