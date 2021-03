Le pagelle di RNP: Okwonkwo non riesce ad incidere

Le pagelle di ReggioNelPallone: Okwonkwo incassa ancora una volta la fiducia del mister, ma il gol non arriva neanche a Brescia.

Terza partita da titolare, ma il gol ancora non arriva. Orji Okwonkwo anche ieri sera ha guidato l’attacco della Reggina, senza riuscire a lasciare il segno. Il nigeriano di proprietà del Bologna ha la scusante di essere stato servito poco ed abbastanza male (clamoroso l’errore di Rivas, che per la seconda gara consecutiva non gli ha passato il pallone a due passi dalla porta), ma è anche vero che a livello di “presenza” ed intraprendenza la sua prova è stata insufficiente.

Di seguito, voto e giudizio di RNP.

Okwonkwo 5.5-Una rasoiata che spaventa Joronen è l’unica azione degna di nota. Da chi gioca come punta centrale, è lecito attendersi di più.