Reggina più pericolosa, ma Brescia cinico e spietato (Le statistiche)

Ultime News

Attacchi spuntati, match governato dall’equilibrio. La Reggina cade a Brescia in un match che ha visto i reparti offensivi restare a secco. Sponda Reggina, le aspettative erano sicuramente alte riguardo la prestazione di...

Il Brescia batte 1-0 la Reggina e conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato. Al Rigamonti decide il goal dell’olandese Van de Looi in apertura di secondo tempo, dopo una prima frazione decisamente equilibrata. Una...

Reggina

Poteva essere la partita della svolta, quella che ti fa cambiare rotta, da un campionato sofferto per conquistarsi la salvezza ad uno di vertice per sognare, ma dopo una partenza brillante con un paio di occasioni clamorose non...