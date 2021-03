Brescia-Reggina, attacchi spuntati: Ayè e Rivas restano a secco

Attacchi spuntati, match governato dall’equilibrio. La Reggina cade a Brescia in un match che ha visto i reparti offensivi restare a secco. Sponda Reggina, le aspettative erano sicuramente alte riguardo la prestazione di Rigoberto Rivas, autore del goal vittoria sabato scorso contro il Monza: l’honduregno, apparso visibilmente scarico, non riesce a replicare l’ottima prestazione offerta nell’ultimo match casalingo. Poche le note positive della sua partita, tra queste il colpo di tacco al volo a liberare Kingsley al minuto 41’ del primo tempo. Imperdonabile l’occasione sprecata nelle battute iniziali del match, con Rivas che in contropiede non serve il compagno Okwonkwo completamente smarcato, optando invece per una debole conclusione verso la porta difesa da Joronen.

Altro grande assente del match, sponda Brescia, è Florian Ayè: seconda partita senza andare a segno per l’attaccante parigino, autore prima dell’ultimo match contro il Frosinone di ben 7 goal in sette gare consecutive. Il francese spreca una buona occasione nel primo tempo, ma soffre enormemente la marcatura dei due centrali di difesa amaranto, venendo sostituito al ’75 da Alfredo Donnarumma.

SANTO ROMEO