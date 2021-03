I TOP di Brescia-Reggina: Van de Looi decide, Chancellor è un gigante

Poteva essere la partita della svolta, quella che ti fa cambiare rotta, da un campionato sofferto per conquistarsi la salvezza ad uno di vertice per sognare, ma dopo una partenza brillante con un paio di occasioni clamorose non concretizzate, la Reggina subisce una rete ad inizio ripresa e non riesce più a rialzare la testa per cercare di recuperare lo svantaggio nei successivi 49 minuti, soccombendo. Tra i migliori del match i due bresciani Chancellor e Van de Looi.

Jhon Chancellor, possente centrale difensivo venezuelano, reduce dalla scorsa stagione in A, fa valere tutta la sua fisicità ed esperienza nell’arco della partita. Limita, anzi annichilisce proprio, il malcapitato Okwonkwo, che nel corpo a corpo esce decisamente con le ossa rotte. Con il compagno di reparto Cistana, forma una delle migliori coppie difensive di tutta la serie B.

Tommie Van de Looi ha il merito di realizzare la rete che vale i tre punti per il Brescia. Autentico metronomo di centrocampo, glaciale ed ordinato, non si scompone mai, detta i tempi e smista palloni per i compagni. Poi se trovi un gol come quello di oggi con una perfetta rasoiata dal limite dell’area che si va ad insaccare all’angolino, allora è proprio la serata perfetta.

Giuseppe Canale