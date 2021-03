Le pagelle amaranto: Liotti generoso nella serata dei rimpianti

Nicolas 6- Non sembra avere colpe eccessive sul bolide improvviso di Van de Looi. Nel primo tempo era stato reattivo su Ragusa ed Ayé.

Lakicevic 6-Insolitamente impreciso al momento di crossare, ma sulla linea difensiva si muove con diligenza. Bianchi 6-Qualche giocata troppo frettolosa, anche se prova a far sentire il suo peso quando si tratta di recuperare.

Loiacono 6-Duella di fisico ed esperienza con gli avanti locali. Qualche rinvio impreciso ma alla fine se la cava.

Stavropoulos 6-Anche lui concede poco anche nei duelli aerei, leggendo con grande precisione le giocare in verticale per Ayè.

Liotti 6.5 (il migliore)- Karacic è cliente scomodo, lui lo contiene con ordine. Mezzo voto in più, per l’essere rientrato in campo nonostante il problema muscolare.

Delprato 5.5-Il suo utilizzo in mediana, è la vera sorpresa della serata. Se la cava anche quando torna a destra, ma ha il demerito di fallire il pari a due passi da Joronen.

Crisetig 6-Al ritorno dai titolari, prova ad orchestrare la manovra amaranto: piede indiscutibile, a dispetto di un ritmo che a volte risulta troppo lento.

Rivas 5.5-Un tacco geniale a liberare Kingsley, ma così come successo contro il Monza, sciupa una palla gol clamorosa invece di servire il liberissimo Okwonkwo. Denis 6-Dei subentrati, è quello che entra con maggior piglio. Serve una sponda aerea che perfetta, ma i compagni non la sfruttano.

Kingsley 5-Raramente nel vivo dell’azione. Sostituire Folorunsho è dura per tutti, ma l’occasione dilapidata grida davvero vendetta. Menez 5.5-Si accende un po’ solo nel finale, dopo che per mezz’ora non era mai riuscito a trovare una giocata degna di nota.

Bellomo 6-Nel primo tempo si muove tantissimo. Poca incisività ma tanta generosità, come testimoniano i preziosi ripiegamenti difensivi. Situm 5.5-Si propone parecchio, ma in più di una circostamza si perde nel controllo invece di provare a sfondare.

Okwonkwo 5.5-Una rasoiata che spaventa Joronen è l’unica azione degna di nota. Da chi gioca come punta centrale, è lecito attendersi di più. Montalto 5.5-La sostanza non cambia, i centrali del Brescia lo ingabbiano in una morsa che non lascia scampo.

Baroni 5.5-Le scelte “coraggiose” stavolta non pagano. Nella ripresa, prova inutilmente a ridisegnare una Reggina che al rientro dagli spogliatoi è apparsa scarica ed a tratti ingenua.

f.i.