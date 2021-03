La Reggina fuori casa: amaranto imbattuti da due mesi

Tre vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte, per un totale di sedici punti. Questo il bilancio della Reggina, lontano dallo stadio Granillo.

Pareggiando a Pisa per 0-0, gli amaranto hanno allungato a quota cinque la striscia positiva inerente le gare esterne, eguagliando la Reggina 2011/2012. Loiacono e compagni non perdono fuori casa dallo scorso 4 gennaio, quando furono sconfitti in rimonta dall’Ascoli. Tornando all’ultima trasferta, il dato negativo è rappresentato dall’assenza di gol, che non si registrava dal 3-0 subito sul campo del Chievo.

Le reti realizzate sono quattordici, quelle subite diciotto.

REGGINA, IL RENDIMENTO ESTERNO

1^ giornata: Salernitana-Reggina 1-1

3^ giornata: Virtus Entella-Reggina 1-1

5^ giornata: Pordenone-Reggina 2-2

7^ giornata: Empoli-Reggina 3-0

9^ giornata: Monza-Reggina 1-0

11^ giornata: Chievo-Reggina 3-0

14^ giornata: Vicenza-Reggina 1-1

15^ giornata: Reggiana-Reggina 0-1

17^ giornata: Ascoli-Reggina 2-1

19^ giornata: Frosinone-Reggina 1-1

21^ giornata: Pescara-Reggina 0-2

23^ giornata: Cosenza-Reggina 2-2

25^ giornata: Spal-Reggina 1-4

27^ giornata: Pisa-Reggina 0-0