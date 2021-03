Il Brescia in casa: al Rigamonti non ci si annoia mai…

Perfetta parità tra successi e ko, per quanto riguarda l’andamento casalingo del Brescia. La leonessa, nei quattordici incontri fin qui disputati allo stadio Mario Rigamonti, ha ottenuto cinque vittorie, cinque sconfitte e quattro pareggi. Il totale, è di diciannove punti sui trentotto accumulati in classifica.

I biancazzurri, sul loro campo, hanno superato tre big del torneo ovvero Lecce, Salernitana e Chievo. A completare l’elenco, le vittorie contro Reggiana e Cosenza. Le sconfitte invece, sono state ad opera di Frosinone, Empoli, Vicenza, Monza e Cremonese.

Ventitré i gol segnati, venti quelli subiti. Una squadra che segna e fa segnare, quella biancazzurra, come dimostra l’assenza di pareggi a reti bianche. Solo contro Vicenza e Monza infatti, Ayé e soci non hanno trovato la via della rete, mentre gli unici attacchi rimasti a secco in terra lombarda sono quelli di Lecce , Chievo e Cosenza.

BRESCIA, IL RENDIMENTO INTERNO

26/9/2020: Brescia-Ascoli 1-1

16/10 2020: Brescia-Lecce 3-0

31/10/2020: Brescia-Virtus Entella 2-2

21/11/2020: Brescia-Venezia 2-2

28/11/2020: Brescia-Frosinone 1-2

12/12/2020: Brescia-Salernitana 3-1

19/12/2020: Brescia-Reggiana 3-1

27/12/2020: Brescia-Empoli 1-3

4/1/2021: Brescia-Vicenza 0-3

25/1/2021: Brescia-Monza 0-1

6/2/2021: Brescia-Cittadella 3-3

14/2/2021: Brescia-Chievo 1-0

20/2/2021: Brescia-Cremonese 1-2

2/3/2021: Brescia-Cosenza 2-0