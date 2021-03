I FLOP di Brescia-Reggina: Rivas spreca, Kingsley da rivedere

Brescia e Reggina arrivano al turno infrasettimanale con due vittorie preziose alle spalle: gli amaranto contro la corazzata Monza, mentre i bresciani hanno espugnato lo Stirpe di Frosinone. Lombardi che anche oggi centrano la quarta vittoria consecutiva con una Reggina che non demerita nel primo tempo ma non reagisce nella ripresa. Deludono tra gli amaranto Kingsley e Rivas.

Michael Kingsley reduce da un infortunio che lo aveva tenuto lontano dal rettangolo di gioco nelle ultime settimane, oggi era chiamato nel complicatissimo compito di vice Folorunsho. Purtroppo per lui, oggi, paga la disabitudine al ritmo partita. Sul finale della prima frazione di gara spreca un’ottima occasione. Liberato al centro dell’area di rigore da un colpo di tacco di Rivas, calcia con scarsa coordinazione mandando la sfera in curva. Rivedibile.

Rigoberto Rivas passa dai “Top” di sabato ai “Flop” di oggi. Pronti via, commette un errore imperdonabile che avrebbe potuto cambiare il corso dell’intero match. Al minuto 7, ripartenza fulminea dell’honduregno. Rivas si lancia in velocità e superata la metà campo si ritrova con Bellomo a sinistra, Okwonkwo a destra e Kingsley quasi accanto, contro due soli avversari. In questi casi, l’unica cosa da non fare sarebbe quella di tirare precipitosamente da fuori area, ma purtroppo è proprio la scelta errata del 99 amaranto. Un tiro telefonato e centrale, un’occasione che grida vendetta e che forse avrebbe cambiato il match. In difesa, inoltre, l’honduregno soffre sulla sua corsia facendosi saltare spesso con facilità. Qualche altro guizzo nel resto della gara, ma in fase difensiva spesso in ritardo ed affanno. Prestazione non all’altezza.

Giuseppe Canale