Brescia-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Alle 19 per la ventinovesima giornata di serie B va in scena il match tra Brescia e Reggina. Uomini di Clotet reduci da tre vittorie consecutive in campionato, mentre gli amaranto si presentano al Rigamonti forti dell’ultima vittoria casalinga contro il Monza. Sono 31 i precedenti ufficiali tra le due compagini: 6 vittorie per le rondinelle, 15 pareggi e 10 successi per gli amaranto. Reggina che proverà a bissare l’impresa di sabato scorso per portare a casa punti pesanti, ma che si ritroverà di fronte un Brescia in stato di grazia e con nessuna voglia di fermarsi, reduce da tre successi consecutivi senza subire rete.

Probabile formazione Brescia

Pep Coltet dovrebbe affidarsi nuovamente al 4-3-2-1; Joronen confermato tra i pali, con Cistana e Chancellor come centrali di difesa. Pajac favorito su Martella dal 1’ minuto per la corsia di sinistra, con Karacic sulla fascia opposta. L’islandese Bjarnason e Bisoli in mezzo al campo, con Van de Looi che si candida per una maglia da titolare in mediana. Ayè e Jagiello agiranno alle spalle dell’unica punta Donnarumma.

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Karacic, Cistana, Chancellor, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Bjarnason; Jagiello, Ayé; Donnarumma All. Clotet.

Probabile formazione Reggina

Assenze pesanti per mister Baroni, che deve fare i conti con la squalifica di Crimi e l’infortunio di Folorunsho. Delprato e Liotti favoriti su Lakicevic e Di Chiara, mentre vanno verso la conferma Cionek e Stavropoulos. Bianchi sostituirà lo squalificato Crimi e affiancherà Crisetig a centrocampo, mentre Okwonkwo guiderà nuovamente l’attacco amaranto, con Bellomo ed Edera insieme a Rivas sulla trequarti.

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Stavropoulos, Cionek, Liotti; Bianchi, Crisetig; Edera, Bellomo, Rivas; Okwonkwo. All. Baroni.

Brescia-Reggina, pronostico

Reggina di mister Baroni che parte leggermente sfavorita secondo Snai, con il segno 2 quotato a 3.10 rispetto alla vittoria del Brescia quotata 2.40. Stesso discorso per il bookmaker Sisal Matchpoint, con il segno 1 in ribasso a quota 2,30, mentre la vittoria amaranto è quotata 3.30. Segno X quasi equivalente per entrambi i bookmakers (3.00 Sisal/3.05 Snai ). Da segnalare la combo X2+MULTIGOAL 1-4 a quota 1.85 (Snai).

Brescia-Reggina dove vederla in Tv o streaming

Fischio d’inizio alle ore 19 della gara tra Brescia e Reggina. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. È possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone) e sui pc fissi. Chi ha un abbonamento Sky, potrà inoltre vedere il match in TV attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

SANTO ROMEO