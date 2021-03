Serie B: colpi di Lecce e Cremonese, pari a Cosenza

Salta il fattore campo, nelle prime tre partite del sabato. In attesa del Monza, il Lecce sbanca Venezia e piomba al secondo posto. Vittoria in trasferta anche per la Cremonese, che passa 0-2 a Chiavari ed inguaia ancor di più la Virtus Entella. Pareggio per 1-1 tra Cosenza e Vicenza.

SERIE B, 29^ GIORNATA

Pisa-Spal 3-0

Virtus-Entella-Cremonese 0-2

Venezia-Lecce 2-3

Cosenza-Vicenza 1-1

Chievo-Frosinone martedì ore 19

Empoli-Pordenone martedì ore 19

Monza-Reggiana martedì ore 19

Brescia-Reggina martedì ore 19

Cittadella-Salernitana martedì ore 19

Pescara-Ascoli martedì ore 21

CLASSIFICA

Empoli 53

Lecce 49 *

Monza 47

Salernitana 47

Venezia 46 *

Cittadella 44

Chievo 42

Spal 42 *

Pisa 40 *

Frosinone 37

Brescia 36

Reggina 36

Cremonese 35 *

Vicenza 35 *

Pordenone 34

Reggiana 28

Cosenza 28 *

Ascoli 24

Pescara 23

Virtus Entella 21 *

*Una partita in più