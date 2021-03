Reggina, Plizzari e Delprato tornano nell’Under 21

Il portiere e l'esterno difensivo sono stati convocati dal Ct Nicolato per l'Europeo in Slovenia.

Ci sono anche Alessandro Plizzari ed Enrico Delprato, nella lista degli azzurrini che da mercoledì 24 a mercoledì 31 marzo affronteranno in Slovenia la fase a gironi degli Europei Under 21. La nazionale azzurra, giocherà tre partite in soli sei giorni, sfidando la Repubblica Ceca, la Spagna e la Slovenia.

I due calciatori amaranto, quasi certamente saranno costretti a saltare Venezia-Reggina, in programma l”1 aprile. Per Delprato si profila un europeo da protagonista, dal momento che il jolly scuola Atalanta è stato quasi sempre schierato titolare nelle ultime gare di qualificazione. Plizzari invece, potrebbe partire come secondo portiere, alle spalle di Carnesecchi.

Di seguito, l’elenco del cit Nicolato.

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Plizzari (Reggina).

Difensori: Raoul Bellanova (Pescara), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Gabbia (Milan), Matteo Lovato (Hellas Verona), Riccardo Marchizza (Spezia), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Marco Sala (Spal), Gabriele Zappa (Cagliari).

Centrocampisti: Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Tommaso Pobega (Spezia), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Sandro Tonali (Milan).

Attaccanti: Patrick Cutrone (Valencia), Andrea Pinamonti (Inter), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Genoa).