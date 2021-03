Reggina, occhio ai gialli: i diffidati scendono a cinque

Marco Crimi esce dall’elenco dei diffidati amaranto ed entra in quello degli squalificati, dopo aver ricevuto contro il Monza la quinta ammonizione.

Adesso è composto da cinque elementi, l’elenco dei giocatori che alla prossima ammonizione verranno automaticamente squalificati per un turno.

Si tratta di Michael Folorunsho, Enrico Delprato, Giuseppe Loiacono, Marco Rossi e Rigoberto Rivas. Delprato, Loiacono e Rivas, in caso di cartellino giallo nella gara di domani sera sul campo del Brescia, salterebbero la sfida in programma domenica 21 marzo, al Granillo contro il Chievo. Nei calciatori sa rischio squalifica, in questo momento non vanno inseriti né Folorunsho né Rossi, in quanto il primo è alle prese con l’infortunio alla caviglia ed il secondo è fuori dalle scelte tecniche di mister Baroni, al pari di Gasparetto e Vasic.