Reggina, Baroni: “Folorunsho dopo la sosta, domani dubbio Di Chiara”

Arrivano buone notizie, per quanto riguarda le condizioni di Michael Folorunsho. A far tirare un sospiro di sollievo, le parole di mister Baroni.

“E’ un calciatore che ci ha dato tanto-ha dichiarato il mister nel corso della conferenza stampa odierna-, ed ha saputo interpretare bene il suo ruolo. Nonostante la sua assenza non deve cambiare niente, ci sono altri giocatori che, seppur con caratteristiche diverse, possono avere una chance importante. Sono convinto che la sosta aiuterà il ragazzo a recuperare”.

Oltre a Folorunsho e Crimi, non ci saranno altri indisponibili. “Kingsley è convocato per domani, mentre Di Chiara ha avuto qualche problema e dovrà essere valutato, ma anche lui partirà con noi. Per quanto riguarda gli altri, si tratta più che altro di scelta tecnica”.