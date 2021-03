Reggina, Baroni: “Non c’è tempo per rilassarsi, Brescia squadra in fiducia”

Nemmeno il tempo di godersi il successo contro la corazzata Monza, che la Reggina è costretta a rituffarsi in clima campionato, complice il turno infrasettimanale che domani alle 19 vedrà gli amaranto impegnati a Brescia. Nella consueta conferenza pre-partita il tecnico Marco Baroni ha fatto il punto della situazione sulle condizioni di alcuni calciatori, indicando quale potrebbe essere il match contro i lombardi. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Reggina, subito il Brescia – “Affrontiamo una squadra in salute ed in fiducia con individualità straordinarie per la categoria. È una partita complicata per noi e dovremo farla diventare complicata anche per loro. Sono bravi nelle transizioni, hanno calciatori importanti, dovremo stare attenti nel perdere palla. Il ritmo del campionato non permette pause, dovremo attingere a tutte le nostre energie fisiche e mentali per disputare una buona partita e fornire una prestazione importante. In un campionato come quello di serie B non c’è tempo per rilassarsi. Dopo la vittoria di sabato c’è subito la trasferta di Brescia. Ogni settimana è una sfida nuova che abbiamo e che vogliamo superare, bisogna guardare sempre avanti e metterci voglia e determinazione, questi sono i momenti in cui dobbiamo alzare l’attenzione e non abbassarla” ha detto il tecnico.

Le valutazioni sugli undici da schierare – “Domani faremo la rifinitura, abbiamo ancora un giorno per alcune valutazioni. Sabato abbiamo speso tanto come energie. Ci sono ancora tante partite e tanti punti in palio. Vincere in B non è mai facile, bisogna mettere dentro dei risultati importanti”.

L’assenza di Folorunsho – “Folorunsho è un calciatore che ci ha dato molto e ha saputo interpretare molto bene quel ruolo. Ci sono giocatori che, con caratteristiche diverse, possono avere l’opportunità occupare quella posizione. Io sono abituato a guardare chi c’è, non gli assenti, dovremo essere bravi ad interpretate la partita come la stiamo preparando. C’è la sosta che aiuterà il ragazzo a recuperare. Bellomo al suo posto? “Vedremo, è un calciatore che può ricoprire quel ruolo con caratteristiche diverse”.

I singoli: Kingsley, Menez, Montalto- “Kingsley è convocato – ha spiegato il tecnico. Non so se partirà subito, ma sta bene, si sta allenando, sarà della partita anche se ancora non ha il minutaggio però può darci una mano. Io lo ripeto Menez è un calciatore importante per noi, lui sa cosa gli chiedo, ma questa esclusione non deve rappresentare sempre un problema, io cerco di portare avanti il lavoro con tutti. Adriano Montalto è completamente recuperato – ha detto Baroni- si è allenato con noi senza mai fermarsi. Anche lui deve recuperare il terreno perduto ma più da un punto di vista mentale”.