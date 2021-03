Reggina, Primavera con orgoglio e qualità: Domanico e Clemente mandano ko la Salernitana

Secondo successo consecutivo per la Primavera amaranto, che nella mattinata di ieri ha battuto la Salernitana con un gol per tempo. Un premio meritato per mister Falsini e per i suoi ragazzi, i quali fin dall’inizio della stagione hanno dovuto affrontare un percorso tortuoso e pieno di difficoltà, legate ad un’emergenza, quella del Covid, che ha influito anche e soprattutto sui settori giovanili italiani.

Di seguito, il tabellino pubblicato da reggina1914.it.

PRIMAVERA 2, 13ª GIORNATA

REGGINA-SALERNITANA 2-0

Marcatori: 37’ Domanico, 92’ Clemente.

Reggina: Lofaro, Foti, (66’ Tersinio) Spaticchia, Carlucci, Vigliani (46’ Bongani), Rechichi, Scolaro (73’ Pastorella), Rao, Domanico, Bezzon (88’ Clemente), Provazza (88’ Costantino). A disposizione: Tortorella, Pellicanò, Aliquò, Iero, Traore, Pannuti, Zinno. Allenatore: Falsini.

Salernitana: Campisi, Guzzo, Gambardella, Pezzo, Di Miccio, Giliberti, Arena, Vignes (53’ Guida), Iannone, Dommarco (82’ Cipriano), Palmieri (85’ Panarese). A disposizione: Ciabbattini, De Lucia, Visconti, De Iorio, Perrone, Idioma, Piervenannzi, Bruschi, Capaccio. Allenatore: Procopio.

Arbitro: Eduard Pashuku di Albano Laziale (Rosario Grasso di Acireale Roberto Fraggetta di Catania).

Note – Ammoniti: Domanico (R), Pastorella (R), Iannone (S), Gambardella (S), Guida (S). Calci d’angolo: 4-4. Recupero: 1’pt, 5’st.