Reggina-Monza, l’MVP dei nostri lettori: Bellomo, lampi di classe e assist d’autore…

Il sondaggio di Rnp ha incoronato il centrocampista barese come migliore in campo degli amaranto nella sfida contro il Monza

Torna il sondaggio targato ReggioNelPallone relativo al miglior giocatore in campo degli amaranto (Most Valuable Player), volto al coinvolgimento dei nostri lettori.

Nicola Bellomo, Rigoberto Rivas e Thiago Cionek sono stati i tre calciatori sottoposti al vostro giudizio per quanto concerne la ventottesima uscita in campionato della Reggina, avvenuta allo stadio ”Oreste Granillo” contro il Monza e terminata con il risultato di 1-0.

Il sondaggio post partita, svoltosi come sempre attraverso la pagina ufficiale facebook di ReggioNelPallone, si è concluso con la vittoria del trequartista Nicola Bellomo, il migliore in campo tra gli amaranto secondo i lettori di RNP. Il fantasista barese ha ritrovato la conferma di Baroni dal 1′, ripagando la fiducia del tecnico. Per essere incisivo gli basta una giocata e lo ha dimostrato, dal momento in cui quando si accende riesce sempre a dare una scossa. L’assist a Rivas è stato il suo quarto in campionato, arrivato in seguito ad uno stop delizioso ed un cross preciso tra la complicità di Di Gregorio e la scaltrezza del compagno honduregno.

Bellomo ha ottenuto 72 preferenze espresse sotto forma di “reactions”. Cinquanta (50) sono andate all’indirizzo di Cionek, mentre 28 a Rivas.

Appuntamento a martedì 16 marzo, sempre sulla pagina facebook di ReggioNelPallone, per il “vostro migliore in campo” di Brescia-Reggina.